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Торговые войны в эпоху ИИ

Торговые войны в эпоху ИИ

Мир стоит на пороге новой глобальной торговой войны. Власти США уже ввели или готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении ЕС, Канады, Мексики и Китая, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны этих стран.

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