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Тэйлор Дженкинс – о выезде с результатом 0-5: «Турне откровений. Мы многое узнали о себе»

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после матча с «Миннесотой» (100:111) прокомментировал неудачный выезд команды, который завершился результатом 0-5.

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