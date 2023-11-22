Эксперты из Приморья рассказали, о чем работодателю говорит контент в соцсетях сотрудников

Многие работодатели отслеживают контент, публикуемый потенциальными и действующими сотрудниками. Однако некоторые из них все же уверены, что это дает информацию о личностных, но не о профессиональных характеристиках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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