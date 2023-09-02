Австралия поставит Украине боевые модули SLINGER для борьбы с российскими беспилотниками

Австралия поможет Украине бороться с российскими беспилотниками, передав специальные боевые модули. Поставку будет осуществлять Electro Optic Systems (EOS), об этом сообщили в самой компании.
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