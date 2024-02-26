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Закон, порядок, государство

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии и наградил отличившихся в зоне СВО военнослужащих

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии и наградил отличившихся в зоне СВО военнослужащих

Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

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