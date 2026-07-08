Кто родился 9 июля

Виктор Борисович Кидяев (70 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике. Руководил Киселевским деревообрабатывающим комбинатом, Зубово-Полянской трикотажной фабрикой, Зубово-Полянским райпотребсоюзом (Мордовия).
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