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Парламентская газета

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Кто родился 9 июля

Кто родился 9 июля

Виктор Борисович Кидяев (70 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике. Руководил Киселевским деревообрабатывающим комбинатом, Зубово-Полянской трикотажной фабрикой, Зубово-Полянским райпотребсоюзом (Мордовия).

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