Работы по реконструкции стелы в камчатской Паратунке завершены

В ближайшее время жители села Паратунка смогут насладиться отреставрированной стелой, которая не только станет символом ирайона, но и обеспечит безопасность дорожного движения благодаря ночному освещению.
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