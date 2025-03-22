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Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина

Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина

Умерла народная артистка России Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.Новость обновляется.

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