Умерла звезда фильма "Гусарская баллада" и жена Андрея Миронова Лариса Голубкина

В возрасте 85 лет умерла народная артистка России Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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