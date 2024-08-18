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Операция без операции или как абляционная терапия применяется для лечения рака?

Операция без операции или как абляционная терапия применяется для лечения рака?

Радиочастотная абляция рака легких в Израиле – лечение без операции Абляционная терапия — это малоинвазивная хирургическая процедура, при которой раковые клетки убиваются с помощью очень высоких или очень низких температур.

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