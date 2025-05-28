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Марина Репещук. Говорим о важном

1 подписчик

Свежие комментарии

  • Ирина Кононова
    Подскажите, а где такая шикарная ёлочка в Краснодаре находится?Друзья, единомышл...

Я, кстати, продолжу. По публикациям несложно определить, кто поддерживает СВО, а кто нет. Присмотритесь к тому, кого поддерживает КПРФ и господин Сафронов, кого готовит в кандидаты в горДуму.

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