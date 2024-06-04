«Мамина копия»: Полина Гагарина показала повзрослевшую дочь Мию

Дочь российской певицы Полины Гагариной Мия завершила обучение в детском саду. Видео с утренника певица опубликовала в личном блоге, а подписчики отметили красоту девочки, на что обратил внимание издание 7Дней.
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