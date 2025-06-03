Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершен. Разговор снова получился холодным и коротким: если на первой встрече беседовали почти два часа, то 2 июня почти уложились в час.
Кто одержал победу на переговорах и возможен ли мир: подводим итоги встречи России и Украины в Стамбуле
Комментарии
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Игорь Михайлович
насчёт того, что "новая помощь из сша не поступает" - враньё. она вполне себе хорошо поступает. рубио сказал, что поставки вооружений идут в соответствии с договорённостями бывшей администрации с украиной. и старлинк там работает, и разведданные предоставляются
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40 мин.
Николай Артамонов
Хотя Трамп может остановить эти поставки одобренные прежним президентом!!!Но почему то это не делает!?!?🥶
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37 мин.
Игорь Михайлович
затем, что, как и в любой стране мира, государством руководит не один человек, а команда. а в этих командах много разных людей, с разными мнениями и разной позицией. трамп может и хочет прекратить войну, но какие-нибудь советники нашептали - погоди, пока не всё ясно. это как во времена ВОВ, янки до последнего выжидали, на чью сторону встать. когда увидели, что СССР переломил ситуацию в свою сторону, то быстренько второй фронт открыли. к тому же в сша большой вес и силу имеют когресс и сенат. там запросто могут блокировать все потуги трампа. это не наша, полностью карманная и ручная, дума.
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27 мин.
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