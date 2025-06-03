Кто одержал победу на переговорах и возможен ли мир: подводим итоги встречи России и Украины в Стамбуле

насчёт того, что "новая помощь из сша не поступает" - враньё. она вполне себе хорошо поступает. рубио сказал, что поставки вооружений идут в соответствии с договорённостями бывшей администрации с украиной. и старлинк там работает, и разведданные предоставляются

Игорь Михайлович

затем, что, как и в любой стране мира, государством руководит не один человек, а команда. а в этих командах много разных людей, с разными мнениями и разной позицией. трамп может и хочет прекратить войну, но какие-нибудь советники нашептали - погоди, пока не всё ясно. это как во времена ВОВ, янки до последнего выжидали, на чью сторону встать. когда увидели, что СССР переломил ситуацию в свою сторону, то быстренько второй фронт открыли. к тому же в сша большой вес и силу имеют когресс и сенат. там запросто могут блокировать все потуги трампа. это не наша, полностью карманная и ручная, дума.