В Кабардино-Балкарии состоялся конкурс «Вместе за безопасность», приуроченный к Году семьи

В г. Нальчике состоялся конкурс «Вместе за безопасность», посвященный Году семьи. Организаторами креативного мероприятия выступили глава микрорайона Вольный аул Асланбек Ажигоев, а также руководство и педагогический состав детского сада №72 г.
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