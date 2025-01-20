Тульская компания «ТДРО» взыщет с московских коллег 260 миллионов рублей

Тульская компания «ТДРО» планирует взыскать с московского ООО «Альпика» более 260,6 млн рублей. На данный момент причины судебных разбирательств неизвестны; дело находится в разделе «экономические споры».
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