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Тульские новости

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Тульская компания «ТДРО» взыщет с московских коллег 260 миллионов рублей

Тульская компания «ТДРО» взыщет с московских коллег 260 миллионов рублей

Тульская компания «ТДРО» планирует взыскать с московского ООО «Альпика» более 260,6 млн рублей. На данный момент причины судебных разбирательств неизвестны; дело находится в разделе «экономические споры».

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