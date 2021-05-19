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Германия озвучила ЕС окончательное решение по “Спутнику V”

Германия озвучила ЕС окончательное решение по “Спутнику V”

Здоровье Политика Вердиктом поделился министр экономики Германии. Министр экономики Германии Петер Альтмайер сделал заявление о том, что “Спутник V” может быть допущен в Евросоюз, наравне с иными эффективными препаратами против коронавируса.

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