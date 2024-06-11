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В одном из баров Москвы брат убил брата

В одном из баров Москвы брат убил брата

Мужчина в Москве ожидает суда после того, как убил брата во время драки. По данным Следственного комитета, инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда 36-летний астраханец и его 37-летний двоюродный брат распивали спиртные напитки в кафе на улице Гомельской.

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