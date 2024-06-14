Стало известно имя обидчика семьи Киркорова — целый год скрывали

Выяснились подробности скандальной истории. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров с отцом заняты поисками бизнесмена, из-за которого в их семейном бюджете образовалась большая дыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии