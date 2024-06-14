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Стало известно имя обидчика семьи Киркорова — целый год скрывали

Стало известно имя обидчика семьи Киркорова — целый год скрывали

Выяснились подробности скандальной истории. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров с отцом заняты поисками бизнесмена, из-за которого в их семейном бюджете образовалась большая дыра.

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