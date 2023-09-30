Эти привычки должны появиться в 40 лет, чтобы сохранить молодость и привлекательность

В Сети можно обнаружить десятки шуток про то, что после 35 лет «организм снимают с гарантии». Иронии в них не очень много: после 35-40 лет действительно приходится прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы чувствовать себя здоровым и хорошо выглядеть.