В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался спасти президента Украины Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
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