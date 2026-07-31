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В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского

В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался спасти президента Украины Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

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