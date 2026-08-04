Теракт в отношении главы одного из новых регионов предотвратили в Крыму Главное управление разведки Минобороны Украины готовило покушение на руководителя одного из .
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Теракт в отношении главы одного из новых регионов предотвратили в Крыму Главное управление разведки Минобороны Украины готовило покушение на руководителя одного из .
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