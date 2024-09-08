Впервые в истории. ЦРУ и МИ-6 откровенно раскрыли свои планы

Военный обозреватель и блогер Сергей Колясников в своем телеграм-канале прокомментировал основные тезисы из совместной статьи главы ЦРУ Уильям Бернс и начальник британской внешней разведки SIS Ричард Мур для газеты Financial Times.
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