НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Бородюк о невостребованности российских тренеров: «Возможно, невыгодно работать с теми, у кого есть свое мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее» 

Бородюк о невостребованности российских тренеров: «Возможно, невыгодно работать с теми, у кого есть свое мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее» 

«Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе, себя уважают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх