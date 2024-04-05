На Международном чемпионате искусств в Сочи рязанский хореографический коллектив одержал победу

Конкурс проходил с 27 по 30 марта в городе Сочи при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Грантов Мэра Москвы, Фонда Президентских Грантов и детского Благотворительного Фонда «Роза Ветров».
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