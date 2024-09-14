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Царьград

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В России на 11% выросла средняя стоимость посещения ресторанов

В России на 11% выросла средняя стоимость посещения ресторанов

Лидером по росту среднего чека этим летом стал Санкт-Петербург.Летом 2024 года средняя стоимость посещения ресторанов и баров в крупных городах России увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим годом.

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