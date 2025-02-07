Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Понятно что эта носорогая проститутка делает все по указке из Брюсселя. Все это было согласованно с британской развед..."Азербайджанский ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Пи@ора по кличке "дутчак" посадят на кол (в полном смысле слова) свои собственные земляки. Земля стекловатой этой вон...Обменянный «азове...
  • Александр Каблучко
    А шо там по поводу биолабораторий в тексте. Их везде полно. Координаты украинских известны до метра. Сомневаюсь, что ...Трамп подаёт сигн...

«Лучше поменять президента, чем поменять ЦРУ»: Трамп понимает, что второй выстрел в него будет точным

«Лучше поменять президента, чем поменять ЦРУ»: Трамп понимает, что второй выстрел в него будет точным

Реформа американских спецслужб может закончиться очень быстро Дональд Трамп вплотную занялся реформой разведывательных служб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Думаю, что и Трамп  понимает, что идет, даже бежит, по самому краю. Интересно, в США в тотализаторе еще не  принимают ставки относительно сроков Трампа у власти?
Ответить
12 час.
Алексей Горшков
Я, прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое непонятнополое невменяемое &quot;обезъянО с гранатой&quot;! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Пример - хоть и русофоб, но АДЕКВАТНЫЙ ПОЛИТИК Черчилль! Но Трамп что-то больно быстро стартанул... Всё и сразу хочет - а так не бывает! Уберёт его своё же &quot;глубинное государство&quot;! А иногда мне кажется - ОНО ЕГО И ПОСТАВИЛО (скорее всего без его ведома) - чтобы тот появился, негатив собрал - ЕГО УБИРАЮТ (может даже и физически) - И ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ &quot;НА КРУГИ СВОЯ&quot;!
Ответить
10 час.
владимир рябченко
Ситуация с Джоном Фицджеральдом Кеннеди всё чаще на слуху... не любят Спецслужбы обнародовать сови секреты...
Ответить
9 час.
наверх