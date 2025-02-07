«Лучше поменять президента, чем поменять ЦРУ»: Трамп понимает, что второй выстрел в него будет точным

Алексей Горшков

Я, прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое непонятнополое невменяемое "обезъянО с гранатой"! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Пример - хоть и русофоб, но АДЕКВАТНЫЙ ПОЛИТИК Черчилль! Но Трамп что-то больно быстро стартанул... Всё и сразу хочет - а так не бывает! Уберёт его своё же "глубинное государство"! А иногда мне кажется - ОНО ЕГО И ПОСТАВИЛО (скорее всего без его ведома) - чтобы тот появился, негатив собрал - ЕГО УБИРАЮТ (может даже и физически) - И ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ "НА КРУГИ СВОЯ"!