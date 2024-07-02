Электропоезда и новые технологии: как проходит модернизация БАМа

Выставка, посвященная грандиозной стройке века, 2 июля начнет работу в Москве. В Государственном истоическом музее откроется экспозиция, приуроченная к 50-летнему юбилею начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
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