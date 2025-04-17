Дело тонкое: Третьяковка отправилась в «Путь на Восток»

Пустыни и миражи, минареты и чайханы, раскаленные улочки южных городов и тревоги эвакуации. Выставка Третьяковской галереи «Путь на Восток» рассказывает о том, как русские художники открывали для себя Среднюю Азию.
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