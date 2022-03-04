Виктор Оладипо дебютирует в сезоне в понедельник в матче с «Рокетс»

Защитник «Майами» Виктор Оладипо близок к возвращению в строй. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Оладипо дебютирует в сезоне-2021/22 в понедельник во встрече с «Рокетс».
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