Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Виктор Оладипо дебютирует в сезоне в понедельник в матче с «Рокетс»

Защитник «Майами» Виктор Оладипо близок к возвращению в строй. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Оладипо дебютирует в сезоне-2021/22 в понедельник во встрече с «Рокетс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх