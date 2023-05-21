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Иммунолог Суворова перечислила основные симптомы аллергии на солнце

Иммунолог Суворова перечислила основные симптомы аллергии на солнце

Врач-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова рассказала «Мосленте», покраснение кожи и зуд — это основные симптомы аллергии на солнце.

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