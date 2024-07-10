"Всему есть предел". Почему слова Пугачевой о трагедии в Киеве взбудоражили публику

Певицу предложили признать иноагентом и лишить имущества Проживающая за границей певица Алла Пугачева снова привлекла к себе внимание скандалом - отреагировала на попадание ракеты в Киеве в здание детской больницы "Охматдет" публикацией на своей странице в сети Instagram* фотографии раненого ребенка.