Times: Байден вряд ли объявит о решении бить вглубь РФ после встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне.
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