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Битва за коэффициент рождаемости

Битва за коэффициент рождаемости

Если все пойдет как сейчас, население планеты к 2200 году сократится примерно до 2 млрд человек, а к 2300-му вернется к показателям, наблюдавшимся до демографического перехода По подсчетам демографов, средний коэффициент рождаемости в мире падает примерно на 1% в год; при сохранении этой тенденции к 2200 году население планеты сократится до 1,8–2,6 млрд человек, а к 2300 году — до 300–500 млнчитайте на monocle.

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