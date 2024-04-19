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Новосибирский планетарий показал фото огромного чёрного пятна на месте США

Новосибирский планетарий показал фото огромного чёрного пятна на месте США

Удивительный кадр был сделан во время солнечного затмения 8 апреля.Фотографией огромного чёрного пятна, накрывшего территорию Соединённых Штатов Америки, опубликовал Большой новосибирский планетарий имени Анны Кикиной с источника New Horizons | Космос.

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