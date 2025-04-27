Журналист Боуз разнес в пух и прах заявление Зеленского после встречи с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом вызвала шквал критики со стороны журналиста.Чей Боуз, ирландский журналист, резко высказался в одной из соцсетей ввиду несогласия с заявлениями Владимира Зеленского после его беседы с Дональдом Трампом в Ватикане.