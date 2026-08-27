Турагент Абакумова советует, как провести отпуск без попутчика

Турагент Дарья Абакумова делится советами, как провести отпуск в одиночку, если попутчик отказался. Она предлагает сосредоточиться на собственных предпочтениях, участвовать в групповых экскурсиях и наслаждаться музеями и гастротурами без лишних согласований.