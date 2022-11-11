Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" представили меры по развитию малой авиации в ДФО

Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока продолжают активную работу в рамках проектной деятельности и еженедельно демонстрируют динамику развития наставникам, сообщает ИА PrimaMedia.
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