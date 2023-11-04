Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военные разведчики, находясь на переднем крае борьбы с противником, всегда мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны.
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