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Момент истины настал: Орбакайте придется отречься от матери

Момент истины настал: Орбакайте придется отречься от матери

Певица оказалась перед сложным выбором. Кристина Орбакайте кадр эфира телеканала RU.TVКристина Орбакайте больше не сможет сидеть на двух стульях: ставить лайки на скандальные публикации матери и продолжать работать в России.

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Комментарии
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Serge
Не возвращает аванс... А что, имущества и вкладов в РФ у бедняжки совсем нет, или конфисковать &quot;органы&quot; бояться, поскольку прецедент и по полиционерам-прокурорам-депутатам долбануть может?
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