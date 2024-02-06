Момент истины настал: Орбакайте придется отречься от матери

Певица оказалась перед сложным выбором. Кристина Орбакайте кадр эфира телеканала RU.TVКристина Орбакайте больше не сможет сидеть на двух стульях: ставить лайки на скандальные публикации матери и продолжать работать в России.
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