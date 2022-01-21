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Псаки: США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину

Псаки: США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки объяснила заявление Джо Байдена том, что пересечение границы с Украиной любыми организованными российскими подразделениями будет воспринято в Вашингтоне как вторжение на территорию суверенного государства.

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