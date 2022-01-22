Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал температурную аномалию жителям Сибири до конца января

До конца месяца положительная температурная аномалия в Сибири будет достигать 20 градусов. Это, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.
До конца месяца положительная температурная аномалия в Сибири будет достигать 20 градусов. Это, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.
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