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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал температурную аномалию жителям Сибири до конца января

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал температурную аномалию жителям Сибири до конца января

До конца месяца положительная температурная аномалия в Сибири будет достигать 20 градусов. Это, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.

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