Как понять, что баня действительно ваша: неожиданный признак глубокого расслабления

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что делает баню по-настоящему хорошей. Кто-то скажет, что всё решает температура, кто-то будет спорить о вениках, а кто-то уверен, что без опытного парильщика не обойтись.
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