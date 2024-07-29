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Губернатор Василий Анохин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове погибшего бойца СВО Артёма Иванова

Губернатор Василий Анохин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове погибшего бойца СВО Артёма Иванова

Расчёт под командованием смолянина Артёма Иванова сбил беспилотники ВСУ и спас жизни однополчан Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил медаль «Золотая звезда» вдове отличившегося бойца СВО Артёма Иванова.

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