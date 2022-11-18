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Минугля ДНР: в республике более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

Минугля ДНР: в республике более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

Более 30 000 бытовых потребителей в Донецкой Народной Республике все еще остаются без электричества, сообщило в пятницу Министерство угля и энергетики Донецкой области.

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