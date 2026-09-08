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Татар-информ

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Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»

Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»

На прошлой неделе в «Татар-информе» прошло награждение лучших по итогам «Спортрейтинга» по версии «ТИ-Спорта».

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