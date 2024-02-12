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В Челябинской области после столкновения поездов 12 вагонов сошли с рельсов

В Челябинской области после столкновения поездов 12 вагонов сошли с рельсов

В Челябинской области на станции Бердяуш столкнулись грузовой и хозяйственный поезда.В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) сообщили, что из-за инцидента 12 февраля вечером произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде.

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