Сбежавшая из России Машкова считает Пугачёву, Хаматову и Земфиру* героями

Актриса Мария Машкова уверена, что вскоре отношение к покинувшим Россию артистам переменится.Либеральная актриса-релокант Мария Машкова, сбежавшая из России после 24 февраля 2022 года, высказала своё мнение про уехавших знаменитостей.