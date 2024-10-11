Сбежавшая из России Машкова считает Пугачёву, Хаматову и Земфиру* героями

Актриса Мария Машкова уверена, что вскоре отношение к покинувшим Россию артистам переменится.Либеральная актриса-релокант Мария Машкова, сбежавшая из России после 24 февраля 2022 года, высказала своё мнение про уехавших знаменитостей.
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