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ТАСС

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Предполагаемого убийцу члена совета директоров УАЗа в 2000 году задержали

Предполагаемого убийцу члена совета директоров УАЗа в 2000 году задержали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве члена совета директоров Ульяновского автомобильного завода, совершенном в 2000 году для установления контроля над предприятием.

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