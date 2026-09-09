Предполагаемого убийцу члена совета директоров УАЗа в 2000 году задержали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве члена совета директоров Ульяновского автомобильного завода, совершенном в 2000 году для установления контроля над предприятием.
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