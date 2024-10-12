Виталий Ларионов - победитель шахматного турнира памяти Ф.В.Киселева в Симферополе

Виталий Ларионов - победитель шахматного турнира памяти Ф.В.Киселева в СимферополеУчастие в соревнованиях приняли 22 спортсмена, лучшие из которых определялись по итогам 11 туровПервую строчку турнирной таблицы в дисциплине «блиц» с 9 баллами в активе занял Виталий ЛарионовВторое место, с отставанием лишь по дополнительным п.