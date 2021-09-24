Заноза

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Британские учёные выяснили, что Путин съел все продукты в магазинах

Британские учёные выяснили, что Путин съел все продукты в магазинах

Английский таблоид The Sun обвинил президента России в пустых полках супермаркетов в Великобритании.

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кормчий
Ну англосаксы в своём репертуаре , они как укры- чтобы не случилось ,виноват Путин !
Ольга Васильченко
Кто о чём, а у меня сложился пазл.....в Израиле из всех магазинов пропал кефир!!!В кофе уже давно наливаем соевое молоко,а кефир,видимо,не получается из сои. Коровы остались только для "Билла и К", ради всех остальных атмосферу не стоит загрязнять.
Олег Юрьев
Продолжайте дальше слушать Грету тумблер.
Ольга Васильченко
Слово сарказм вам знакомо? Или кроме Греты ничем не интересуетесь.....
Андрей
Так и хочется ,,ахеджакнуть,, : ,,Простите,нас!За то,что вы,такие долб...дуплоделы....,
Мария Mazurina
Да... Повывелись в ЕСах умные, грамотные и дальновидные аналитики. Образование просело, вот и выросло поколение незнаек. Учиться надо было лучше, а не штаны просиживать в барах. Привыкли к халяве. Но всё рано или поздно заканчивается. Вот и халява ффсё.
Иван
А вот иНЕТ! Один бы он не справился.

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