Британские учёные выяснили, что Путин съел все продукты в магазинах

ЗанозаПолитикаБританские учёные выяснили, что Путин съел все продукты в магазинах Английский таблоид The Sun обвинил президента России в пустых полках супермаркетов в Великобритании.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийНу англосаксы в своём репертуаре , они как укры- чтобы не случилось ,виноват Путин !Ольга ВасильченкоКто о чём, а у меня сложился пазл.....в Израиле из всех магазинов пропал кефир!!!В кофе уже давно наливаем соевое молоко,а кефир,видимо,не получается из сои. Коровы остались только для "Билла и К", ради всех остальных атмосферу не стоит загрязнять.Олег ЮрьевПродолжайте дальше слушать Грету тумблер.Ольга ВасильченкоСлово сарказм вам знакомо? Или кроме Греты ничем не интересуетесь.....ААндрейТак и хочется ,,ахеджакнуть,, : ,,Простите,нас!За то,что вы,такие долб...дуплоделы....,МMМария MazurinaДа... Повывелись в ЕСах умные, грамотные и дальновидные аналитики. Образование просело, вот и выросло поколение незнаек. Учиться надо было лучше, а не штаны просиживать в барах. Привыкли к халяве. Но всё рано или поздно заканчивается. Вот и халява ффсё.ИванА вот иНЕТ! Один бы он не справился.Комментировать
Свежие комментарии